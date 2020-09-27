Армения может признать независимость Карабаха

Ереван намерен рассмотреть возможность признания независимости непризнанного Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Вопрос о признании Карабаха включен в повестку правительства, власти должны «серьезно обсудить» данный сценарий, отметил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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