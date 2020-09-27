Армения объявила мобилизационный призыв военных из запаса в возрасте до 55 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение правительства.

«В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС ... Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — говорится в документе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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