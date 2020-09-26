Премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном без предусловий

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, передает ТАСС.

«В качестве нового премьер-министра Японии я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — заявил Суга на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что установление конструктивных отношений между Японией и Северной Кореей «многое даст региональному миру и стабильности».

О готовности встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий неоднократно заявлял предшественник Суги Синдзо Абэ, однако их встреча так и не состоялась.

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