Лондон и Фонд Билла и Мелинды Гейтс разработали план предотвращения пандемий

Великобритания совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также британской благотворительной организацией Wellcome Trust разработала международный план действий по предотвращению новых пандемий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Там рассказали, что план состоит из пяти пунктов.

Программой предлагается расширить мощности по производству лекарств и вакцин, расширить международное сотрудничество и обмен информацией в сфере здравоохранения.

Также предлагается уменьшить число торговых барьеров, которые, по мнению Лондона, сейчас мешают противостоять пандемии коронавируса.

Кроме того, план предполагает создание по всему миру сети центров изучения зоонозов — встречающихся среди животных инфекционных заболеваний, потенциально опасных для человека.

Джонсон представит данный план 26 сентября на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, добавили в канцелярии.

Программа разработана на фоне пандемии COVID-19, с начала которой в мире зарегистрировано свыше 32,4 млн заболевших, более 985 тыс. пациентов умерли.