Арестован член КС белорусской оппозиции Моисеев

Суд постановил арестовать на 20 суток члена Координационного совета белорусской оппозиции, доверенное лицо экс-кандидата на прошедших выборах президента в Белоруссии Светланы Тихановской Олега Моисеева. Об этом сообщает Telegram-канал КС.

Как стало известно, ему были предъявлены обвинения по статьям административного кодекса «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Отмечается, что защита Моисеева будет обжаловать приговор.

Как сообщалось, он был задержан 21 сентября в ходе протестных акций.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.