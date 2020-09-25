Ким Чен Ын извинился перед южнокорейцами за гибель их соотечественника в Желтом море
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принес извинения гражданам Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием [этот инцидент] стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», — цитирует агентство слова северокорейского лидера.
24 сентября военные Южной Кореи заявили, что на текущей неделе (21-24 сентября) сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства страны, который хотел бежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками, которые затем сожгли его тело.
Как сообщили в южнокорейском Комитете начальников штабов, Пхеньян предпринял такие меры в связи с утвержденными карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в КНДР COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп заявил об улучшении здоровья Ким Чен Ына
— Трамп заявил, что считает плюсом хорошие отношения с Путиным и Ким Чен Ыном
— Южная Корея попросила ООН помочь с официальным завершением войны с КНДР