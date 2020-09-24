Лавров: окончание «Северного потока — 2» является делом чести для Германии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что окончание строительства «Северного потока — 2» теперь является делом чести для Германии. Об этом пишет РИА «Новости».

«Что касается «Северного потока 2», я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему... Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально – я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — сказал Лавров.

Ранее госсекретарь США Майка Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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