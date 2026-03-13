В украинском городе исчезли почти все мусорные урны

Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске исчезли почти все мусорки из-за угроз взрыва

В связи с угрозами взрыва в Ивано-Франковске исчезли почти все мусорные урны. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире телеканала «Галичина TV».

«Свалки — это также и потенциальное место, где можно заложить, в том числе в условиях войны, взрывчатку. Поэтому есть определенные моменты», — сказал глава города.

Марцинкив объяснил сложившуюся ситуацию, отвечая на жалобу жителя Ивано-Франковска. По словам горожанина, поиски урны иногда затягиваются. При этом зачастую мусорки располагаются внутри помещений, отметил местный житель.

9 марта глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов обвинил мэра Киева Виталия Кличко в том, что он не подготовил столицу Украины к зиме. По словам чиновника, ему пришлось самостоятельно разбираться с последствиями бездействия главы города при подготовке к зимнему периоду, в частности в вопросе установки туалетов на случай замерзания канализации в столице.

Ранее мэр Киева призвал жителей сделать запасы и покинуть город.