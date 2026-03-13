Ветврач запретил давать еду животным в городских парках

О том, каких животных можно чаще всего встретиться в московских парках и заповедниках, а также отличаются ли они чем-то от лесных жителей, «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

«Белки и ежи — это классика, местные старожилы. Зайцы могут мелькнуть в сумерках. Ласки, ондатры, летучие мыши — ведут скрытный образ жизни, но их присутствие ученые фиксируют регулярно», — рассказал эксперт.

Однако последние годы принесли сюрпризы.

«Бобры освоили городские реки так уверенно, будто всегда здесь жили. Енотовидные собаки (те самые, с умильными мордами и повадками мелких хулиганов) все чаще попадают в объективы фотоловушек. А лоси стали почти легендой. Их встречают вблизи крупных лесопарков, и каждый такой случай — событие, которое разлетается по соцсетям», — заявил профессор.

Однако ветврач разъяснил: никакой отдельной «городской» популяции не существует. Биологически это те же звери, что бродят по глухим лесам Подмосковья. Просто они адаптируются.

«Городская прописка меняет характер. Здесь работает простой закон: чем чаще животное видит человека, тем меньше его боится. Белка, которая поколениями живет в парке, где ее кормят с рук, передает потомству не ген бесстрашия, а привычку к соседству. У зверей формируется что-то вроде условного рефлекса: люди = еда, а не опасность. Это создает опасную иллюзию. Животное кажется ручным, почти домашним. Но внутри него по-прежнему живут дикие инстинкты. Лиса, которая берет у вас с руки сосиску, через минуту может цапнуть за палец, если ей покажется, что вы посягаете на ее добычу. Это не агрессия — это биология», — отметил Гламаздин.

Он также рассказал, кого стоит опасаться на самом деле.

«Давайте честно: медведей в московских парках пока не завезли. Но это не значит, что все остальные — плюшевые игрушки. Лисицы и енотовидные собаки — главные носители бешенства в регионе. Если животное подходит слишком близко, не боится, выглядит вялым или, наоборот, возбужденным, — это не «мимими», это красный флаг. Здоровая лиса убежит от вас быстрее, чем вы успеете достать телефон», — предупредил он.

Лось — тяжелая артиллерия. Взрослый сохатый весит под полтонны. Он не хищник, но в период гона (осенью) или защищая детенышей (весной) он превращается в машину для нанесения травм. Удар копытом или рогами — и последствия будут серьезными. Лось в парке — это красиво, но лучше любоваться им с расстояния выстрела из лука (просто с очень большого расстояния).

«Бобры и ондатры — зубастые звери. В воде они чувствуют себя хозяевами и могут атаковать, если вы подплывает слишком близко к их хатке», — предупредил он.

Золотой стандарт безопасности в дикой природе (даже если она в черте города) прост: не кормить.

«Каждое «угощение» — это шаг к тому, чтобы животное потеряло страх перед людьми. А потерявший страх зверь обречен на конфликт и, скорее всего, на гибель. Фотографировать можно, но с дистанции: если животное изменило поведение (насторожилось, замерло, начало отступать или, наоборот, двинулось в вашу сторону) — вы перешли границу. Нельзя трогать детенышей. Милый лосенок или лисенок — это не сирота, которого надо спасать. Мама где-то рядом и может быть крайне недовольна вашим вторжением», — заявил он.

Дикие животные московских парков не опаснее и не безопаснее своих лесных родственников. Они просто научились жить рядом с нами.

«Но это не значит, что они приняли наши правила. Они живут по своим. И лучшее, что мы можем сделать для их безопасности и своей, — помнить: мы у них в гостях, а не наоборот», — подчеркнул эксперт.

Рнаее россиян призвали не трогать «пьяных» птиц, которые наелись забродивших ягод.