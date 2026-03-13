В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед

Выход на лед водоемов при дневной температуре воздуха выше 0°C запрещен, перепады температуры делают лед на водоемах крайне опасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Московской области.

В ведомстве отметили, что весенний лед крайне опасен из-за температурных качелей. Внешне он выглядит прочным, но может в любой момент проломиться под ногами.

«Лед уже не прозрачный, покрыт водой, на нем не видно промоин и трещин», — добавили в МЧС.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что толщина льда на Москве-реке за прошедшую неделю уменьшилась на 2–5 сантиметров. По его словам, в отдельных районах столицы лед на реке уже полностью исчез. В частности, его нет в районе Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в течение ближайшей недели значительное снижение температуры в Москве не ожидается. По словам синоптика, примерно до второй декады марта погода в столице не будет сильно меняться. Ожидается, что тепло продержится минимум до 18 или 19 марта.

Ранее москвичам спрогнозировали стремительный сход сугробов из-за резкого потепления.