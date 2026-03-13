Эпидемиолог рассказала о необычном способе распространения кори

Корь легко передается через воздух и распространяется на значительные расстояния через коридоры, лифты и вентиляцию. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Корь распространяется на значительные расстояния в соседние комнаты, кабинеты, через коридоры, лестничные клетки, лифты, вентиляцию», — рассказала она.

Семейкина добавила, что корь также легко передается при разговоре с инфицированным человеком, кашле или чихании.

До этого кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец рассказала, что вспышки кори в России опасаться не стоит, однако могут быть редкие локальные случаи.

5 марта сообщалось, что в Хабаровске экстренно ввели масочный режим из-за кори в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). Заболевание выявили у одного из учащихся. В учебном заведении решили не переводить студентов на онлайн-обучение и не отменяли массовые мероприятия, однако сделали ношение масок обязательным с четверга.

Ранее в Лондоне выявили случаи заражения быстрораспространяющейся корью.