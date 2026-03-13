Размер шрифта
Авиабилеты могут подорожать по одной причине

Минтранс: авиабилеты могут подорожать из-за новых экологических требований
В связи с новыми требованиями по контролю выбросов углекислого газа стоимость авиабилетов может подняться. Об этом «Российской газете» сообщили в министерстве транспорта России.

В ведомстве пояснили, что со следующего года выбросы углекислого газа на международных рейсах не должны превышать 85% от показателей 2019 года. Это связано с началом обязательного этапа реализации схемы сокращения или компенсации эмиссии углерода (CORSIA), учрежденной Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Выбросы углерода рассчитываются по объемам израсходованного топлива. При этом из-за закрытия воздушного пространства европейских стран международные рейсы из России удлинились, что привело к росту выбросов углекислого газа на отдельных направлениях на 25%. В результате в расчете на один полет относительно уровня 2019 года выбросы выросли.

По разным оценкам, на начальном этапе (2027-2030 годы) билеты на авиаперелеты в России могут вырасти на 8-14%. При этом в Минтрансе отметили, что резкого подорожания авиабилетов не произойдет.

«Цены на авиабилеты формируются по модели динамического ценообразования исходя из спроса населения, что не позволяет авиакомпаниям кратно увеличивать их, опираясь только на свои затраты. Всегда учитывается платежеспособность», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.

 
