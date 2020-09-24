Путин призвал не допустить ужесточения мер по COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе конференции с избранными губернаторами призвал их не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в регионах, передает РИА «Новости».

По его словам, «очень не хочется» возвращаться к ограничительным мерам, которые были введены весной этого года.

В связи с этим нужно наращивать объемы тестирования на COVID-19, соблюдать существующие правила и «вести диалог с людьми», заявил глава государства.

Он подчеркнул, что эти проблемы нельзя убирать на второй план, иначе придется ужесточать ограничения, как это делают в других странах.

Путин призвал губернаторов «аккуратно, но настойчиво» продолжить борьбу с коронавирусом, исходя из условий в каждом конкретном регионе.

Ранее стало известно, что все регионы России получили пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V».