Путин призвал глав регионов не обижаться на критику граждан

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не обижаться на критику со стороны граждан, а прислушиваться к ней и действовать исходя из потребностей людей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нужно каждый день слышать людей, как в период перевыборной кампании, так и после; быть с ними в открытом диалоге и «получать живой, не забюрократизированный отклик».

«А если услышите какие-то критические замечания, порой, может быть и резкие, это совсем не тот случай, когда нужно обижаться, надо, наоборот, учитывать эту справедливую критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запроса», — добавил глава государства на встрече с избранными главами российских субъектов.

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