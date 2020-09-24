Оппозиция Белоруссии предложила площадку для переговоров с властями

Координационный совет оппозиции Белоруссии предложил сформировать на своей базе переговорную площадку для преодоления кризиса в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оппозиции.

В КС отметили, что власть и общество нуждаются в диалоге. При этом оппозиционеры готовы к переговорам с легитимными органами госвласти и должностными лицами, «избранными либо назначенными в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь, пользующимися доверием белорусского народа».

В Координационном совете выразили мнение, что после президентских выборов Белоруссия находится в «остром общественно-политическом кризисе», что также отражается на экономике.

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