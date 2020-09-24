Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в «тайной» инаугурации. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, инаугурация не являлась тайной или таинством.

«Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — заявил глава государства на встрече с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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