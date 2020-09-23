МИД отверг заявление Зеленского о стремлении России к переделу мира
Ника Пикекатлет
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении России к переделу мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что Москва отвергает и выступает с осуждением к данному высказыванию политика.
Кроме того, представитель ведомства назвала заявление Зеленского «фантасмагорическим».
«Естественно, отвергаем и осуждаем фантасмагорические заявления главного слуги украинского народа в якобы имеющихся планах (России) по переделу мира», — заключила Захарова.
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