Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом

Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии после его инаугурации. Об этом сообщает портал TUT.by.

«Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим», — заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус.

Он отметил, что нелегитимность Лукашенко является фактом со всеми вытекающими последствиями.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что белорусский лидер противоречит всем принципам демократии, и призвал к свободным и справедливым выборам в республике.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что Берлин не признает Лукашенко президентом Белоруссии даже после инаугурации.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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