Саммит ЕС перенесен из-за возможного COVID-19 у главы Евросовета

Саммит Евросоюза перенесен на 1-2 октября из-за подозрения на коронавирус у главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против властей Белоруссии будут обсуждаться на саммите 24–25 сентября.

Также на нем лидеры стран сообщества были намерены обсудить будущее проекта «Северный поток — 2» на фоне инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хотели откупиться: Германия пыталась договориться с США по «СП — 2»

— Добавьте Турцию: Кипр блокировал санкции ЕС против Белоруссии

— ЕС ускорит введение санкций против Турции