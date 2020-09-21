Колесникову оставили под арестом

Суд оставил под арестом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление судьи Натальи Дедковой.

Партизанский районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвоката Колесниковой на решение о продлении ареста до 8 ноября, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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