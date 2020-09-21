Все главы МИД ЕС не признали легитимность Лукашенко

Все министры иностранных дел Евросоюза отказались признавать легитимность главы Белоруссии Александра Лукашенко и считают выборы, состоявшиеся в республике 9 августа, сфальсифицированными, передает «Интерфакс».

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД ЕС сошлись во мнении, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированными, поэтому не хотят признавать их результата.

«Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным», — сказал Боррель.

Также от лица министров он отметил, что в ЕС «призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Страны ЕС не согласовали список белорусских лиц для санкций

— Белорусам разъяснили правила въезда в Россию

— Оппозиция Белоруссии пообещала скоро представить план выхода из кризиса в стране