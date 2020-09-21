Президент ЮАР заявил, что Африка будет добиваться постоянного членства в СБ ООН

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что будет добиваться предоставления для Африканского континента постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«На текущей неделе начинает работу 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, ЮАР ставит задачу использовать эти юбилейные заседания с тем, чтобы продвигать реформу ООН, в частности, ее Совета Безопасности», — выступил в обращении к гражданам Рамапоса.

По его словам, Африка, где проживает около 1 млрд человек, должна получить место постоянного члена СБ ООН для того, чтобы решать «транснациональные проблемы».

Постоянными членами СБ ООН являются США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Предложения расширить этот список поступают с момента основания организации.

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