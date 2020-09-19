Россия призывает ЕС пересмотреть «ведущий к эрозии» курс отношения к Минску

Министерство иностранных дел России обратилось к ЕС с призывом пересмотреть нынешний курс отношения к Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что нынешняя политика ведет к появлению «эрозии» в международно-правовом фундаменте правопорядка.

Кроме того, там уточнили, что решение о введении ограничительных мер в отношении Белоруссии не отвечает целям восстановления стабильности, а также ослабления напряженности и выстраивания диалога.

В МИД России подчеркнули, что желание пригласить бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую на встречу глав МИД ЕС отражает отход Брюсселя от заявлений об отсутствии геополитики в вопросе белорусского политического кризиса.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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