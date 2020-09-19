Трамп удивился критике за то, что он «ладит с Путиным»

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, что его критикуют за то, что он «ладит» с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома отметил, что именно во время его президентства, в отношении России были введены самые жесткие санкции.

«А если я лажу с Путиным. Кто-то начинает говорить: «Он ладит с Путиным» Ну и что? Я говорю себе: «Разве это не хорошо?» — сказал Трамп во время своего выступления на митинге в Миннесоте.

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