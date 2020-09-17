В Кремле назвали условия для проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда может состояться нормандский саммит по вопросам Донбасса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, следует ожидать в обозримом будущем встречу глав «Нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции), однако сложно сказать, что считать обозримым будущим.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно утверждал, что встреча должна быть тщательно подготовлена.

«Как минимум, для этой встречи мы должны зафиксировать выполнение этих договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что помощники глав государств будут дальше проводить встречи, «чтобы нащупать пути выполнения ранее достигнутых договоренностей».

Он пояснил, что встреча просто ради встречи не нужна ни одному из лидеров «Нормандской четверки».

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