В МИД Турции заявили, что Москва и Анкара приблизились к соглашению по Ливии

На переговорах в Анкаре российская и турецкая делегация приблизились к соглашению по прекращению огня в Ливии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы с российскими коллегами сегодня обсудили Ливию, встреча прошла плодотворно. Наша общая цель — перемирие. Мы приблизились к соглашению о его параметрах и политическому процессу в Ливии», — сказал министр.

Российско-турецкие переговоры по Ливии и Сирии проходят в Анкаре 15-16 сентября.

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