Восьмикратный олимпийский чемпион ответил на отказ Шипулина возвращать медаль ОИ-2024

Бьорндален: не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернет медаль Сочи-2014

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что не станет меньше уважать чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина за отказ возвращать золотую медаль за эстафету на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Его слова передает «Спортс».

«Шипулин мой хороший друг. У меня много прекрасных воспоминаний с ним. Это его решение. Норвежская культура, немецкая или российская — разные. Что правильно для одних может быть неправильно для других. Я не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернет эту медаль. Он прекрасный спортсмен, и у нас было много отличных схваток на лыжне», — Бьорндален.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

27 октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла решение, обвинив Устюгова в применении запрещенных препаратов, вследствие чего спортсмен был лишен нескольких наград, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. 22 мая 2025 года Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

Ранее Дмитрий Васильев назвал незаконными требование забрать у россиян ОИ-2014.