Медведев ответил Зеленскому на его слова о компромиссе в отношении президента РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать Украину. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «компромиссе» в отношении российского руководства, опубликовав видеокомментарий в Max.

Речь идет о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он сказал, что самым большим компромиссом в разрешении украинского конфликта является то, что президент России Владимир Путин находится «не в тюрьме».

«С нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — подчеркнул Медведев, назвав Зеленского «вошью с остекленевшими глазами».

До этого Медведев предрек судьбу Зеленского, напомнив сюжет романа Михаила Булгакова.

Ранее Медведев назвал Зеленского «вонючим ублюдком», который хочет войны.