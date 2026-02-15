Украинский лидер Владимир Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать Украину. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «компромиссе» в отношении российского руководства, опубликовав видеокомментарий в Max.
Речь идет о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он сказал, что самым большим компромиссом в разрешении украинского конфликта является то, что президент России Владимир Путин находится «не в тюрьме».
«С нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — подчеркнул Медведев, назвав Зеленского «вошью с остекленевшими глазами».
До этого Медведев предрек судьбу Зеленского, напомнив сюжет романа Михаила Булгакова.
Ранее Медведев назвал Зеленского «вонючим ублюдком», который хочет войны.