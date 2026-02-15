В Подмосковье выздоровел первый пациент с оспой обезьян

В Подмосковье после выздоровления выписали пациента, которого в начале месяца первым госпитализировали с оспой обезьян. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Домодедовской больницы.

Там отметили, что сейчас в учреждении остаются два пациента с этим же диагнозом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Более двух недель назад в Одинцовском районе Подмосковья госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян. В больницу он обратился с высыпаниями на лице. До этого он болел около пяти дней, температура поднималась до 39°C.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее оспа обезьян добралась до Петербурга.