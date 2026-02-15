Размер шрифта
Эксперты назвали ракеты «Фламинго» провалом для ВСУ

Tagesspiegel: проект украинских ракет «Фламинго» потерпел неудачу
Efrem Lukatsky/AP

Украинские дальнобойные ракеты «Фламинго» стали провальным проектом из-за внутренних проблем в стране и атак российских военных. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Военный аналитик Фабиан Хоффман отметил, что показатели успеха ракетных атак с применением «Фламинго» имеют неутешительный характер.

По данным издания, с мая 2025 года Вооруженные силы Украины провели девять запусков, из них около половины попыток не привели к желаемому исходу.

Эксперт по военной стратегии Густав Грессель подчеркнул, что в 2026 году российские военные поразили несколько объектов на Украине, информация о которых не раскрывалась.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия нанесла удары по важным оборонным предприятиям, а также стало причиной столь малого количества произведенных ракет.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
одна из производственных линий украинских ракет «Фламинго» была уничтожена.

Ранее Зеленский рассказал о проблемах с «Фламинго».
 
