Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Великобритании задерживается открытие завода по производству боеприпасов для Украины

Guardian: открытие в Британии нового завода боеприпасов задержалось на полгода
Stoyan Yotov/Shutterstock/FOTODOM

Запуск нового завода боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, за счет которого Лондон планировал увеличить поставки Украине, задерживается уже более чем на полгода. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что речь идет о фабрике BAE Systems в графстве Монмутшир. Изначально его планировали открыть летом 2025 года.

В феврале министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).

В апреле 2025 года сообщалось, что Великобритания, чтобы не зависеть от американских и французских поставок, существенно увеличит объемы производства взрывчатки и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Единственный в Британии производитель 155-мм снарядов — военно-промышленная компания BAE Systems — ранее закупала взрывчатое вещество RDX (гексоген) в Соединенных Штатах и Франции, однако на фоне политики президента США Дональда Трампа решила отказаться от приобретения американской взрывчатки.

В связи с этим BAE Systems будет производить гексоген собственными силами и намерена за ближайшие два года увеличить производство снарядов в 16 раз.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!