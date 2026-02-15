В МОК объяснили продажу футболок с символикой Игр в нацистской Германии

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил продажу в официальном онлайн-магазине футболок с символикой Олимпийских игр 1936 года, проходивших в нацистской Германии. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Если мы прекратим использовать эти торговые марки, они могут быть захвачены другими людьми и потенциально использованы не по назначению. 1936 год случился, и мы чтим то, что сделал Джесси Оуэнс, и целый ряд других спортсменов, как великий пример следования олимпийскому духу. Думаю, нам нужно помнить, что в этом есть и положительные аспекты», — сказал Адамс.

Организация убрала футболки из продажи после того, как на них обратили внимание немецкие СМИ. На футболках был изображен атлет в лавровом венке на фоне Бранденбургских ворот.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее организаторы Олимпиады-2026 пообещали завезти еще одну партию презервативов.