Российские ученые научились «слушать» разрушение стеклопластика

Когда человек едет по новому мосту, летит в самолете или видит на горизонте ветряк, он, скорее всего, смотрит на стеклопластик — материал, который в пять раз легче стали, устойчив к коррозии и воздействию химии. Однако при всех достоинствах у него есть слабое место: серьезные повреждения часто развиваются внутри и остаются невидимыми. Услышать их можно, но до сих пор было мало данных о том, как «звучит» каждый конкретный тип дефекта. Ученые Пермского Политеха впервые в России системно исследовали акустические сигналы разрушения стеклопластика и разработали способ имитации внешних дефектов с регистрацией звука. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Стеклопластик широко применяют в строительстве, авиации, энергетике и транспорте. Из него делают балки и арматуру для мостов, лопасти ветрогенераторов, элементы самолетов и поездов, корпуса лодок и трубы. Его свойства определяются «сэндвичной» структурой: стеклянные волокна несут нагрузку, а полимерная смола связывает их и распределяет напряжения.

Но при ударе, даже незначительном, между слоями может начаться расслоение — внутреннее разрушение связи между волокнами и смолой. Снаружи конструкция выглядит целой, а прочность уже снижается. Выявить такие дефекты сложно: визуальный осмотр неэффективен, а ультразвук, рентген и тепловизоры требуют сложного оборудования и не всегда фиксируют ранние стадии повреждений.

Альтернативой является метод акустической эмиссии — регистрация высокочастотных звуковых импульсов, которые возникают при микротрещинах и расслоении внутри материала. Однако до сих пор не было четких данных о том, какой сигнал соответствует конкретному типу разрушения.

«Мы взяли образцы и начали их системно повреждать, моделируя самые распространенные типы дефектов. С помощью специального оборудования наносили вмятины разной силы и царапины стальным лезвием. В момент воздействия и после него сверхчувствительные датчики фиксировали каждый звук, щелчок и треск, который возникал внутри», — рассказал Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ.

После этого образцы растягивали до полного разрушения, продолжая запись сигналов. Это позволило сопоставить тип дефекта и частотный диапазон звука.

«Глухой треск в диапазоне 50–120 кГц означает появление микротрещины в смоле. Отчетливый щелчок на 180–350 кГц говорит о начале опасного расслоения. А резкий сигнал на 400–600 кГц — это уже разрыв несущих волокон, фактически аварийная ситуация», — пояснила Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ.

Полученные данные можно использовать для создания интеллектуальных систем мониторинга. Акустические датчики, установленные на мостах, ветрогенераторах или летательных аппаратах, смогут в реальном времени «слушать» материал, оценивать остаточный ресурс и автоматически предупреждать о риске разрушения. Это позволит выявлять дефекты на ранней стадии и предотвращать аварии.

