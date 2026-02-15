Размер шрифта
На Западе забили тревогу из-за новых схем коррупции на Украине

BZ: на фоне конфликта с Россией на Украине появились новые системы коррупции
Efrem Lukatsky/AP

Серия коррупционных скандалов на Украине укрепила впечатление, что на фоне конфликта с Россией там возникли совершенно новые коррупционные системы. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что коррупции наиболее подвержены сферы, которые связаны с боевыми действиями. В них сосредоточены огромные государственные финансы и средства иностранных партнеров Киева.

По данным издания, это стало структурной проблемой для спонсоров Украины.

В статье утверждается, что в Евросоюзе и США растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму.

В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами. При этом лидеры Венгрии, Чехии и Словакии не стали подписывать документ о финансировании Украины.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выделение финансирования Украине на сумму €90 млрд укрепит позиции Киева на переговорах.

Ранее в Киеве назвали сумму кредита, полученного в 2025 году за счет российских активов.
 
