Во Франции ушел из жизни пионер современного европейского джаза

Французский композитор Мишель Порталь умер в 90 лет
Marco Destefanis/Global Look Press

Французский композитор, саксофонист и кларнетист Мишель Порталь умер на 91-м году жизни, передает France 24.

Телеканал уточняет, что музыкант скончался в четверг, 12 февраля. Об этом сообщила его агент. Порталь работал во многих жанрах и играл на разных инструментах, в том числе на аргентинском бандонеоне (похож на баян и аккордеон) и венгерском тараготе (народный духовой инструмент из конической трубы с отверстиями, клапанами и мундштуком) и считался одним из пионеров фри-джаза. Музыкант способствовал освобождению европейского джаза от американского влияния.

Порталь родился в 1935 году в городе Байонна на юго-западе Франции. Он окончил Парижскую консерваторию, где изучал дирижирование и классический кларнет. Музыкант несколько раз получал престижную премию «Victoires de la Musique». С 1975 года он создавал музыку для кино. За работу в фильмах «Возвращение Мартена Герра», «Всадники бури» и «Поле чести» он был удостоен премии «Сезар».

Ранее скончался автор мелодии к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны».
 
