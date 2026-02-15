Размер шрифта
Зеленский объяснил отношение граждан к выборам на Украине

Зеленский: 90% украинцев выступают против проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях боевых действий. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, непонятно, как смогут проголосовать военные, которые сейчас находятся на фронте и восемь миллионов граждан, которые покинули республику.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Европарламента выступила против выборов на Украине.
 
