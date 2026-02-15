Россия запросила у Германии объяснений после признания ДНР и ЛНР терорганизациями

Нечаев: РФ запросила у ФРГ объяснений после признания ДНР и ЛНР терорганизациями

Россия запросила у Германии объяснения после признания Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) террористическими организациями. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломаты обратились к властям Германии из-за ареста россиянина, который был задержан за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

По мнению Нечаева, криминализация гуманитарных поставок в ДНР и ЛНР со стороны Генпрокуратуры ФРГ является возмутительной, как и квалификация регионов «зарубежными террористическими объединениями».

«Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение», — заявил дипломат.

До этого Нечаев заявил, что отношения между Россией и Германией были практически полностью разрушены по инициативе немецкого правительства. Российский дипломат уточнил, что текущая ситуация не лучшим образом сказывается на работе российской дипмиссии, а также на политическом фоне работы посольства.

Ранее Германия вызвала посла РФ по обвинениям в «гибридных атаках» России.