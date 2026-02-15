Размер шрифта
Дерипаска назвал главную угрозу для Европы

Дерипаска: главная угроза для Европы — не Россия, а Глобальный Юг
Пресс-служба «Русала»

Главная угроза для Европы — не Россия, а Глобальный Юг. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По его мнению, европейские лидеры слабо понимают происходящее за пределами Старого Света – в России и Латинской Америке, а также на Востоке и Глобальном Юге. Дерипаска назвал выводы об «экзистенциальной угрозе» со стороны РФ абсолютно ошибочными, а стратегии, озвученные западными участниками конференции, «идиотскими».

По мнению Дерипаски, «мир сильно изменился», и изменения будут быстрыми и продолжатся.

«Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света», — написал бизнесмен.

В сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты «потеряли» Индию и Россию, которые теперь якобы оказались в сфере влияния Китая.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страна развернулась в сторону глобального Юга и Востока в 2000-х годах.

Ранее на Западе придумали название дружбе России, КНДР, Китая и Ирана.
 
