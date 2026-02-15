Размер шрифта
Подсчитаны траты США на операцию с захватом Мадуро

Bloomberg: военная активность на Карибах и захват Мадуро стоили США $2,9 млрд
Adam Gray/Reuters

Военная активность в Карибском бассейне, включая операцию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обошлась США в $2,9 млрд, передает Bloomberg.

Агентство подсчитало, что с середины ноября прошлого года по середину января эксплуатация американских кораблей в регионе превышала $20 млн в день. Большая часть расходов покрывалась за счет уже выделенных средств на оборону.

В статье говорится, что, несмотря на утверждения Белого дома о том, что операция в Венесуэле ничего дополнительно не стоила налогоплательщикам, корабли и самолеты были направлены в Карибский бассейн за несколько месяцев до нее. На это ушли миллиарды долларов. Кроме того, возможности США в других местах были ограничены из-за переброски сил.

По словам экс-контролера Пентагона, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер, подсчеты сделаны на основе на общедоступной информации и «ограничены дополнительными расходами на эксплуатацию кораблей, самолетов и дистанционно управляемых платформ, задействованных в ударах, а также на замену, вероятно, использованных боеприпасов». Они не учитывают траты, связанные с разведданными или целеуказанием.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее США запретили России операции с нефтью Венесуэлы.
 
