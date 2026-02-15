Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян не приняла участия в первой тренировке на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает журналист Влад Жуков в своем Telegram-канале.

Спортсменка прибыла в Милан утром 15 февраля. Следующая тренировка запланирована на 16 февраля в 16:00 по московскому времени.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, что Петросян занизят баллы из-за стартового номера.