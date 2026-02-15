Размер шрифта
Мэр колумбийского города из Саратова хочет стать губернатором

Мэр Тунхи в Колумбии россиянин Краснов собрался стать губернатором региона
Profe Mikhail Krasnov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мэр колумбийского города Тунха россиянин Михаил Краснов собрался участвовать в выборах губернатора департамента Бояка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что в регионе, расположенном в центральной части Колумбии, живет около 1,3 млн человек. Тунха является его административным центром.

«В ближайших планах Краснова — кругосветное путешествие. Второй раз баллотироваться на пост мэра он не планирует», — говорится в публикации.

В сентябре Краснов рассказал «Газете.Ru», что местная прокуратура завела на него «кучу дел», чтобы сместить с должности. Он отметил, что готов вернуться в Россию, если его позовут управленцем. До этого стало известно, что Краснова отстранили от работы главой Тунхи из-за преподавательской деятельности.

В октябре 2023 года Михаил Краснов выиграл выборы мэра города Тунха, набрав 32% голосов. Он рассказал журналистам, что унаследовал от предыдущего мэра долги в размере 93 млрд песо. Чиновник пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские.

Краснов является уроженцем Саратова, живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.

Ранее русский мэр колумбийского города заявил о попытках его сместить.
 
