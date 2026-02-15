Развеян популярный стереотип о пользе горячей воды

В соцсетях набирает популярность неожиданная «оздоровительная» привычка: ежедневная чашка горячей воды — без чая, лимона и добавок. Сторонники утверждают, что она помогает похудеть, улучшить кожу, снять боль при менструации и даже вылечить простуду. Однако научных доказательств того, что именно высокая температура воды обладает особыми лечебными свойствами, пока нет. Об этом сообщает портал The Conversation.

Главный фактор — не температура, а сама гидратация. Вода необходима для нормальной работы почек, пищеварения, кровообращения и регуляции артериального давления. Недостаток жидкости, как показали исследования 2025 года, может даже усиливать реакцию на повседневный стресс. При этом убедительных данных о том, что горячая вода полезнее холодной или комнатной, не получено.

Одно из популярных утверждений — что горячая вода способствует похудению. Однако клинических исследований, подтверждающих прямой «жиросжигающий» эффект, нет. В целом увеличение потребления воды действительно может способствовать контролю веса: она повышает чувство сытости и помогает сократить потребление сладких напитков. Но решающим фактором остается общий объем жидкости и рацион, а не температура напитка.

С болью в горле ситуация иная. Теплые напитки действительно способны облегчить симптомы. Тепло расслабляет ткани, способствует разжижению слизи и уменьшает раздражение слизистой. Именно поэтому при простуде часто рекомендуют теплый чай или воду. Однако это симптоматическое облегчение — инфекцию горячая вода не лечит.

Миф о «детокс-эффекте» горячей воды также не подтверждается исследованиями. Очищение организма обеспечивают печень и почки, а не «промывание» горячей жидкостью. Гидратация поддерживает эластичность кожи и предотвращает сухость, но научных данных о том, что именно горячая вода улучшает состояние кожи, нет.

Похожая ситуация и с менструальными болями. Тепло действительно помогает — но при внешнем воздействии, например, грелке. Оно расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. Питье горячей воды само по себе не обладает доказанным обезболивающим эффектом, хотя достаточное потребление жидкости может немного уменьшать дискомфорт, связанный с задержкой жидкости в организме.

Почему же тренд так популярен? Эксперты объясняют это сочетанием психологических и физиологических факторов. Теплый напиток создает ощущение комфорта, помогает расслабиться и формирует полезный ритуал. Регулярная привычка пить воду в любом виде уже положительно влияет на здоровье, а субъективное ощущение пользы усиливает эффект.

Ранее был назван неочевидный фактор повышения уровня холестерина в крови.