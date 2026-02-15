Москвичей предупредили о мощном снегопаде утром в понедельник

В Москве и Подмосковье утром понедельника, 16 февраля, начнется сильный снегопад. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России со ссылкой на свежие прогностические данные.

Обильные осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе начиная с 09:00 и продлятся до вечера понедельника. В отдельных районах Московской области из-за сильного ветра они могут перерасти в метель, предупредили метеорологи.

Погодные условия могут спровоцировать опасную ситуацию на дорогах региона, где вероятно возникновение снежных заносов и гололедицы. Кроме того, возможны сильные порывы северного и северо-восточного ветра — до 15-17 м/с.

О сильной метели в понедельник, причем начиная с шести утра, москвичей и жителей Подмосковья уже предупреждало региональное управление МЧС. При этом в ночь на понедельник ожидается небольшой снегопад в столице и умеренный — по области.

Ранее в Санкт-Петербурге зарегистрировали самый сильный мороз с начала зимы.