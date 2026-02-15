Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Москвичей предупредили о мощном снегопаде утром в понедельник

Гидрометцентр: утром 16 февраля на Москву и область обрушится сильный снегопад
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве и Подмосковье утром понедельника, 16 февраля, начнется сильный снегопад. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России со ссылкой на свежие прогностические данные.

Обильные осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе начиная с 09:00 и продлятся до вечера понедельника. В отдельных районах Московской области из-за сильного ветра они могут перерасти в метель, предупредили метеорологи.

Погодные условия могут спровоцировать опасную ситуацию на дорогах региона, где вероятно возникновение снежных заносов и гололедицы. Кроме того, возможны сильные порывы северного и северо-восточного ветра — до 15-17 м/с.

О сильной метели в понедельник, причем начиная с шести утра, москвичей и жителей Подмосковья уже предупреждало региональное управление МЧС. При этом в ночь на понедельник ожидается небольшой снегопад в столице и умеренный — по области.

Ранее в Санкт-Петербурге зарегистрировали самый сильный мороз с начала зимы.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!