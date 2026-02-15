«Я не чувствую себя нужной»: Навка о словах Валиевой перед уходом от Тутберидзе

Навка об уходе Валиевой от Тутберидзе: она сказала, что больше туда не хочет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в эфире Okko рассказала, почему российская фигуристка Камила Валиева предпочла ее школу, а не возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

«Камила сама приняла это решение. Признаюсь честно, долго с ней разговаривала, она с детства была в другой системе, на что она сказала: «Я приняла решение, я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной», — рассказала Навка.

1 февраля Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России. Победителем турнира стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее в МОК отказались комментировать заявление главы WADA о Тутберидзе касаемо наставничества Валиевой.