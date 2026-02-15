Американский аналитик назвал справедливым судейскую оценку проката Гуменника

Американский аналитик Джеки Вон заявил, что выступление российского фигуриста Петра Гуменника судьи на Олимпиаде в Италии оценили справедливо. Его слова приводит Sport24.

«Я был впечатлен произвольной Гуменника. Он выглядел максимально готовым и отлично откатался. Считаю, судьи действительно оценили его прокат справедливо. Они учли проблемы с вращением на нескольких его прыжках, поэтому и снизили итоговые баллы. Причины, по которым он не оказался на пьедестале, в небольших помарках при прыжках», — сказал Вон.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.

Ранее в МИД РФ ответили на слова украинского фигуриста в адрес Гуменника.