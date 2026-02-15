Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из РФ

Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю российской нефти, пока Украина не возобновляет транзит по нефтепроводу «Дружба». Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя», — написал он.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.