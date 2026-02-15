Спецпредставитель Путина назвал вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене

Дмитриев отметил, что в Мюнхене не обсуждался вопрос коррупции на Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о сокращении его окружения, написал в соцсети X cпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что перед переговорами в Женеве был задержан один из «ближайших союзников Зеленского», связанный с коррупционным делом.

«В Мюнхене никто не спросил Зеленского о сокращении его окружения, в то время как коррупция на Украине в условиях войны оценивается в 50 миллиардов долларов», — отметил глава РФПИ.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании Германа Галущенко при попытке уехать из страны. Мужчина занимал пост министра энергетики республики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к крупной коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее Кличко раскритиковал руководство Украины за коррупцию в стране.