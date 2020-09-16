Комиссия Госдумы обнаружила попытки вмешаться в региональные выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки повлиять на региональные выборы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Об этом пишет РИА «Новости».

Пискарев уточнил, что комиссия подтвердила «умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей». По его словам, были обнаружены массированные вбросы, раскрутка дезинформации в соцсетях и хакерские атаки на сайт ЦИК.

В воскресенье, 13 сентября, в 83 регионах, за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, прошли выборы разного уровня. По их итогам будут замещены больше 78 тыс. мандатов.

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