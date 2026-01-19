Жителя Челябинской области обвинили в призывах к экстремизму

Жителя Челябинской области задержали по делу о призывах к экстремизму в сети

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемый в публикации призывов к экстремизму в интернете. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» в своем Telegram-канале.

«Установлено, что с декабря 2025 года по январь 2026 года он размещал в сети Интернет посты, содержащие призывы к насильственному изменению конституционного строя», — говорится в посте.

Заведено уголовное дело. Суд отправил фигуранта под стражу.

17 января ФСБ России совместно со Следственным комитетом предотвратила подготовку террористических актов против представителей органов власти в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии. По информации спецслужбы, он планировал поджог административного здания и действовал по указаниям кураторов, связанных с террористическими организациями.

До этого в Севастополе сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности задержали 19-летнего парня по подозрению в подготовке теракта на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Ранее ФСБ задержала жителя Самарской области по делу о госизмене.