Эксперт рассказал, как бороться с сосульками в частном доме

Сосульки на крышах домов образуются из-за того, что тепло из жилых помещений проникает на чердак и снег начинает таять. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по строительным материалам Федор Васильев, отметив, что для избежания проблемы чердак должен хорошо проветриваться, чтобы температура там была приближена к уличной.

«Чаще всего корень проблемы кроется в неправильном или недостаточном утеплении и вентиляции подкровельного пространства. В идеально сконструированной холодной крыше чердак должен быть неотапливаемым и хорошо проветриваемым, а его температура — максимально близкой к уличной. В таком случае снег на кровле будет лежать не подтаивая. Если же тепло из жилых помещений проникает на чердак, он превращается в своеобразную «печку», которая нагревает кровельное покрытие изнутри. Утеплитель, будь то минеральная вата, пенопласт или другой материал, должен лежать сплошным, непрерывным слоем расчетной толщины (обычно не менее 200–300 миллиметров для большинства регионов) без щелей и зазоров. Часто в старых домах утеплителя мало, он слежался или сместился, открывая путь теплому воздуху. Вторая критическая ошибка — отсутствие эффективной вентиляции холодного чердака. Для постоянного воздухообмена необходим приток воздуха через продухи или перфорированные софиты в карнизной подшивке и вытяжка через коньковые или скатные аэраторы. Без этого влажный теплый воздух застаивается, конденсируется на элементах конструкции и способствует подтаиванию снега. Третья проблема характерна для мансардных этажей и связана с ошибками в устройстве утепления скатов. Здесь, помимо собственно достаточного слоя утеплителя между стропилами, жизненно важен вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой, а также наличие сплошного пароизоляционного контура со стороны жилого помещения. Если этого нет, утеплитель отсыревает и теряет свойства, а кровельное покрытие нагревается», — сказал он.

По словам эксперта, сбивать снег и лед с крыши опасно, поэтому лучше устранять первоисточник проблемы, проведя зимой диагностику.

«Бороться нужно с первоисточником проблемы. Поднявшись на чердак, вы можете увидеть явные признаки: крупные водяные капли и наледь на стропилах и обрешетке, повышенная влажность в чердачном помещении. Для уточнения можно воспользоваться тепловизором или измерить уровень влажности в утеплителе. Параллельно необходимо обеспечить беспрепятственную вентиляцию подкровельного пространства от карниза до конька. Только после выполнения этих ключевых шагов, если проблема останется локально (например, в водостоках), имеет смысл рассматривать установку греющего кабеля как финальный элемент защиты. Ни в коем случае не рекомендуется пытаться решить проблему механическим сбиванием снега и льда — это опасно для человека и повреждает кровельное покрытие. Установка снегозадержателей без устранения теплопотерь лишь усугубит ситуацию, задержав на крыше массу тающего снега», — добавил он.

Васильев уточнил, что в качестве дополнительных мер предотвращения образования наледи можно использовать систему кабельного обогрева, однако только после того, как решены вопросы с утеплением и вентиляцией.

«Нагревательные кабели прокладывают в водостоках, желобах и вдоль карнизов. Они включаются автоматически в период опасности обледенения и создают каналы для стока талой воды, не давая ей замерзать. Способ эффективный, но энергозатратный, и его логично применять уже после того, как решены основные вопросы с утеплением и вентиляцией, либо на сложных участках кровли, где другие методы недостаточны. Другие решения, такие как кровельные покрытия со специальными гладкими или гидрофильными покрытиями, лишь немного снижают сцепление снега и льда с поверхностью, но не решают проблему его подтаивания», — заключил он.

